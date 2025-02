Os técnicos Ramón Díaz e Ricardo Catalá acabam de confirmar as escalações de Corinthians e São Bernardo para o jogo deste domingo (9), às 20h30, na Neo Química Arena. Válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, o confronto pode confirmar matematicamente a classificação corintiana às quartas de final do Estadual.

➡️Confira a classificação do Campeonato Paulista

Com 19 pontos em 21 disputados, o Corinthians tem a melhor campanha do Paulistão e estará classificado se apenas empatar com o São Bernardo. A equipe do ABC, por sua vez, lidera o Grupo D, com 16 pontos, e também está perto dos playoffs.

No Corinthians, Ramón Díaz mantém a programação para este início de ano e vai para o jogo com um time misto. Recuperado de lesão no joelho direito, Rodrigo Garro irá estrear a camisa 8, mas vai esperar uma chance no banco. O jogador ainda não atuou nesta temporada.

Veja as escalações de Corinthians e São Bernardo

Assim, a escalação do Corinthians para encarar o São Bernardo tem Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Ryan e Igor Coronado; Romero e Pedro Raul.

O São Bernardo vai a campo com Alex Alves; Hugo Sancher, Hélder, Matheus Salustiano e Augusto; Léo Jabá, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz.

