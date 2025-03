Se tem Corinthians e Palmeiras em campo, tem jogão! A noite desta quinta-feira (27) não será comum para torcedores dos dois times, que vão ver uma final de Campeonato Paulista com Derby quente na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília). O Timão encontrará sua equipe com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0 e, portanto, precisa apenas de um empate para ficar com a taça.

E a história de decisões de Estaduais entre alviverdes e alvinegros é longa e repleta de capítulos com provocações dos dois lados. O Corinthians já venceu mais vezes, é verdade. Foram 30 taças, contra 26 do Palmeiras que, aliás, está em sua sexta final consecutiva e pode conquistar um tetracampeonato inédito. Portanto, não tem jogo fácil para nenhuma das equipes.

Em toda a história, foram oito finais de Paulistão entre os dois clubes, sendo a primeira em 1936 e a última em 2020. O Palmeiras leva vantagem em finais, pois acumula cinco títulos, contra três do Corinthians.

Relembre as finais de Derby no Paulistão

1936 – Verdão - campeão

1938 – Verdão - campeão (edição extra)

1974 – Verdão - campeão

1993 – Verdão - campeão

1995 – Timão - campeão

1999 – Timão - campeão

2018 – Timão - campeão

2020 – Verdão - campeão

Decisão em Itaquera

O técnico Abel Ferreira espera contar com todos os seus titulares para o jogo que vale o tetracampeonato paulista para o Palmeiras. Para conquistar o feito inétido, o Verdão, que perdeu o primeiro clássico por 1 a 0, em casa, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.