O Corinthians reformulou praticamente todo o seu elenco para esta temporada. Sete reforços foram anunciados: o zagueiro Félix Torres, vindo do Santos Laguna (México) Diego Palacios, vindo do Los Angeles FC (Estados Unidos), o lateral-esquerdo Hugo, que atuava no Goiás, o volante Raniele, chegando do Cuiabá, o zagueiro Gustavo Henrique, que atuava no Real Valladolid (Espanha) e Matheuzinho, vindo do Flamengo por empréstimo. Jogadores considerados pilares do elenco na última temporada, como Renato Augusto, Gil e Giuliano, deixaram o clube.