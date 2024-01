No Campeonato Carioca, quatro emissoras terão os direitos de transmissão da competição, são elas: TV Band (TV aberta), Band Sports (TV fechada), Canal GOAT (Streaming) e Cazé TV (streaming). SporTV e Premiere junto com a a Cazé TV, canal de YouTube, exibirão apenas os jogos do Vasco como mandante, como feito no ano passado. Já os outros canais irão mostrar todas as partidas da competição.