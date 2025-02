A sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) receberá, na tarde desta terça-feira (25), representantes de Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco para debater assuntos referentes às fases finais do Campeonato Carioca. O encontro será às 16h (de Brasília).

A reunião definirá horários, locais dos jogos e arbitragem dos confrontos das semifinais. Além disso, também será confirmado a data para o segundo jogo da final da competição. Anteriormente, os dias 15 e 16 de março foram separados para a decisão.

Dirigentes definirão detalhes das fases finais do Campeonato Carioca (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Torcedores do Vasco pedem jogo contra o Flamengo em São Januário

Torcedores cruz-maltinos foram até as redes sociais para pedir que o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo fosse disputado em São Januário. Uma das principais torcidas organizadas do Vasco, a Força Jovem, chegou a publicar uma nota sobre o tema, com o dizer: "Decisão se joga em casa".

- Agora temos 2 jogos contra eles (Flamengo) nesta semifinal, e o fator casa faz a diferença, o Maracanã de hoje, não é o Maracanã antigo, hoje é um estádio público gerido por eles, eles jogam todos os jogos neste estádio, enquanto o Vasco se jogar 5 jogos por ano são muitos, eles estão mais adaptados ao gramado horroroso do Maracanã, torcida supostamente "mista" sendo que no mando deles a dificuldade de comprar ingressos é imensa, vários fatores que provam que não existe mando de campo para o Vasco quando se joga no Maracanã e muito menos campo Neutro - diz trecho da postagem.

Entretanto, o BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) não permite que o Vasco receba clássicos com Flamengo ou Fluminense em São Januário. Uma das opções pode ser o Estádio Nilton Santos.

Importante ressaltar que o regulamento do Campeonato Carioca prevê que o público em jogos da semifinal e final seja de 50% para cada clube, salvo no caso de algum dos finalistas não ser um dos quatro grandes.