Vasco e Botafogo fazem o clássico da 11ª rodada do Campeonato Carioca neste domingo (23/02), às 18h30. O confronto acontece no Estádio São Januário e vai decidir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Então, confira como isso impacta na hora de apostar no duelo.

Odds Vasco x Botafogo

O duelo entre Vasco e Botafogo traz dois times que tiveram poucas vitórias neste começo de temporada. Assim, cenário que deixa a disputa mais equilibrada, com odds de no mínimo 2.22 para o resultado. A cotação na Betano é para uma vitória do Cruzmaltino.

Do outro lado, o Botafogo rende 3.10 para 1.00 em meio a uma sequência negativa. O Alvinegro ainda divide as atenções com a decisão da Recopa Sul-Americana, o que significa poupar alguns titulares no clássico. Exatamente por esses fatores é válido observar também outros mercados para apostas.

Alternativa de resultado

Por ser um clássico, a dupla-chance sempre aparece como uma opção a ser considerada. Isso porque permite selecionar dois dos três possíveis resultados e ainda encontrar odds similares ao de um resultado de jogo.

Neste caso, ao apostar no Vasco com vitória ou empate, o retorno é de 1.38. Já o palpite que pelo menos um dos dois lados sai vitorioso está cotado em 1.65. Cenário que chama a atenção porque só a vitória serve para as duas equipes. Portanto, precisarão buscar o resultado até o final.

Por considerar isso, é possível também recorrer ao mercado do empate anula aposta. Então, com esta opção, a aposta no triunfo do Vasco está cotado em 1.62 na Betano. E caso o confronto termine empatado, você recebe o valor de volta.

Apostas em gols

Um ponto que chama a atenção nesta partida é que os dois clubes estão com ataques modestos nesta reta final do Campeonato Carioca. O Vasco marcou apenas um gol nas últimas três rodadas. O mesmo número que o Botafogo no período.

Desta forma, caso aguarde por um placar pouco movimentado, pode selecionar o total abaixo de 2.5. O palpite tem odds de 1.65 na Betano e exige um confronto com no máximo duas bolas nas redes.

Escanteios

Já para quem não está muito certo da avaliação de gols e resultados, pode recorrer ao mercado de escanteios. É uma possibilidade exatamente devido a necessidade ofensiva das duas equipes para esta rodada e que não precisa contar com a pontaria dos atacantes.

Nesta opção, o palpite no total acima de 7 tem odds de 1.33. Com a aposta, o clássico tem que ter pelo menos oito escanteios ao longo da partida.