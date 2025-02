Vasco, Fluminense ou Botafogo? Ex-Seleção crava eliminação de dois gigantes

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo já está na semifinal do Campeonato Carioca, enquanto Vasco, Botafogo e Fluminense ainda não estão garantidos. E para o comentarista do SBT e ex-jogador da Seleção Brasileira Cicinho, apenas o Alvinegro vai avançar para a próxima fase do torneio.

Além de Cicinho, o ex-atacante Emerson Sheik também deixou um palpite dos classificados e foi na contramão do lateral, colocando Fluminense e Vasco na semifinal. O jornalista Mauro Beting, por sua vez, apostou nas classificações de Botafogo e Fluminense.

Além do Flamengo, o Volta Redonda também já está classificado para a semifinal. Com os resultados do último sábado (23), o Sampaio Correa ocupa a terceira posição, com 16 pontos, enquanto o Madureira fecha o G-4, com 15. O Vasco é 5°, com 14, mesma pontuação do Fluminense, que está em 6°. O Botafogo é o 8° colocado, com 13.

Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário, enquanto o Fluminense encara o já rebaixado Bangu, no Maracanã. Nono colocado com 13 pontos e ainda com chances de classificação, o Nova Iguaçu encara o Madureira em casa. Todos os jogos acontecem às 18h30.

Onde assistir a Vasco x Botafogo

FICHA TÉCNICA - VASCO X BOTAFOGO

11ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Band, Premiere, Canal GOAT e VascoTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Lukas Zuccarello e Vegetti

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Jair, Cuiabano, Allan, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus