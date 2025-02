Flamengo está com uma mão no troféu da Taça Guanabara; veja os maiores campeões

O Flamengo pode conquistar o seu segundo troféu neste início de ano. Afinal, o time carioca, que anteriormente venceu a Supercopa do Brasil, encara o Maricá na noite deste sábado (22), e pode ser campeão da Taça Guanabara. Assim, o Lance! mostra para você os maiores campeões desta competição.

Atualmente, o Rubro-Negro é o 1° colocado, empatado com o Volta Redonda com 20 pontos. Entretanto, a equipe de Filipe Luís conta com 15 gols de saldo, enquanto o Voltaço tem 3. Assim, se vencer o Maricá, conquista o troféu.

Já o Volta Redonda encara o Boavista. Ambos os jogos começam às 19h (de Brasília).

Veja os maiores campeões da Taça Guanabara

Posição Times Número de títulos 1° Flamengo 24 2° Vasco 13 3° Fluminense 12 4° Botafogo 8 5° America, Americano e Volta Redonda 1

Anteriormente, a Taça Guanabara teve um caráter de importância maior. Desde 1965, quando foi criado, o torneio contou com diferentes formas de disputas. Atualmente, ela é a primeira fase do Campeonato Carioca, e define as equipes que disputarão as semifinais do estadual (1° ao 4°), a Taça Rio (5° ao 8°) e a que será rebaixada (12ª).

Lista de campeões da Taça Guanabara

1965 - Vasco

1966 - Fluminense

1967 - Botafogo

1968 - Botafogo

1969 - Fluminense

1970 - Flamengo

1971 - Fluminense

1972 - Flamengo

1973 - Flamengo

1974 - América

1975 - Fluminense

1976 - Vasco

1977 - Vasco

1978 - Flamengo

1979 - Flamengo

1980 - Flamengo

1981 - Flamengo

1982 - Flamengo

1983 - Fluminense

1984 - Flamengo

1985 - Fluminense

1986 - Vasco

1987 - Vasco

1988 - Flamengo

1989 - Flamengo

1990 - Vasco

1991 - Fluminense

1992 - Vasco

1993 - Fluminense

1994 - Vasco

1995 - Flamengo

1996 - Flamengo

1997 - Botafogo

1998 - Vasco

1999 - Flamengo

2000 - Vasco

2001 - Flamengo

2002 - Americano

2003 - Vasco

2004 - Flamengo

2005 - Volta Redonda

2006 - Botafogo

2007 - Flamengo

2008 - Flamengo

2009 - Botafogo

2010 - Botafogo

2011 - Flamengo

2012 - Fluminense

2013 - Botafogo

2014 - Flamengo

2015 - Botafogo

2016 - Vasco

2017 - Fluminense

2018 - Flamengo

2019 - Vasco

2020 - Flamengo

2021 - Flamengo

2022 - Fluminense

2023 - Fluminense

2024 - Flamengo