A Federação de Futebol do Rio (Ferj) divulgou nesta quinta-feira (2) os dias e horários da primeira rodada do Campeonato Carioca. A competição estadual inicia no sábado (11) com três partidas. Os outros três jogos serão disputados no domingo (12).

No sábado, Botafogo x Maricá farão o jogo de abertura, a partir das 16h, no Nilton Santos. No mesmo dia, mas a partir das 16h30, o Nova Iguaçu encara o Vasco no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Bangu x Portuguesa fecham o primeiro dia de jogos no estádio Moça Bonita, às 19h.

Atual campeão carioca, o Flamengo estreia no estadual no domingo, mas bem longe de seus domínios. A partida diante do Boavista será realizada no Batistão, em Aracaju (SE), às 16h. No mesmo horário, Madureira e Volta Redonda se enfrentam no Aniceto Moscoso, na zona norte do Rio.

O Fluminense, por sua vez, fará o último jogo da primeira rodada. A equipe encara o Sampaio Corrêa às 19h, também no Moça Bonita. O estádio do Bangu foi escolhido pelo tricolor das Laranjeiras porque o Maracanã passa por uma troca de gramado. Assim, a previsão é de que ele volte a receber jogos apenas no fim do mês.

O regulamento do Campeonato Carioca é o mesmo do ano passado. A primeira fase será disputada em turno único, com 11 rodadas. Os 12 clubes jogam entre si, e os quatro primeiros avançam às semifinais. Os playoffs serão em jogos de ida e volta.

Campeonato Carioca - 1ª rodada

Sábado, 11/01

16h - Botafogo x Maricá, no Nilton Santos

16h30 - Nova Iguaçu x Vasco da Gama, no Raulino de Oliveira

19h - Bangu x Portuguesa, em Moça Bonita

Domingo, 12/01

16h - Flamengo x Boavista, no Batistão (Aracaju-SE)

16h - Madureira x Volta Redonda, no Aniceto Moscoso

19h - Fluminense x Sampaio Corrêa, em Moça Bonita