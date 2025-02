Escalações de Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca

No segundo clássico do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense se enfrentam em duelo válido pela 8ª rodada, no Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto o Gigante da Colina busca a liderança da Taça Guanabara, o Tricolor luta para se recuperar na classificação.

A equipe comandada por Fábio Carille entra em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Vegetti. A formação é semelhante em relação as utilizadas pelo Vasco contra Volta Redonda, Madureira e Portuguesa.

Técnico do Vasco, Fábio Carille embarca com delegação do Cruz-Maltino para o jogo contra o Fluminense, em Brasília (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Por outro lado, o Fluminense encara o adversário com Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Arias; Canobbio, Cano e Riquelme. O único desfalque de Mano Menezes é Samuel Xavier, que saiu mancando após o empate por 1 a 1 contra o Boavista, no último fim de semana, e foi poupado.

Mano Menezes comanda treino do Fluminense antes de clássico contra o Vasco (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Neste momento, o Vasco ocupa a vice-liderança do Campeonato Carioca com 13 pontos conquistados, assim como o Volta Redonda, mas atrás na classificação por ter uma vitória ao menos em relação ao rival. Por outro lado, o Fluminense está na 10ª colocação com apenas sete pontos.

No ano passado, o equilíbrio prevaleceu nos confrontos entre Vasco e Fluminense. No Campeonato Carioca, as equipes empataram por 0 a 0. No Brasileirão, o Tricolor venceu no primeiro turno por 2 a 1, enquanto o Cruz-Maltino derrotou o Time de Guerreiros no segundo turno por 2 a 0.