O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite deste sábado (2), pela 22ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro abriu o placar com 2 minutos de jogo, em gol contra de Marlon Freitas. O Alvinegro empatou ainda no primeiro tempo com Victor Sá, mas Bruno Henrique garantiu o triunfo dos visitantes com um golaço na etapa final. Veja os melhores momentos no vídeo acima!