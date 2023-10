Vasco e São Paulo empataram em 0 a 0 no sábado, 7, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, com Wellington Rato parando no goleiro Léo Jardim. Na sobra, James Rodríguez ficou cara a cara com defensor cruz-maltino, com o gol aberto, mas mandou para fora. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos da partida.