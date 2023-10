CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !Na Bronca! O Vasco reclamou de um pênalti não marcado em Gabriel Pec, que foi empurrado dentro da área.

> Defendeu. Léo Jardim pegou o pênalti cobrado por Wellington Rato. No rebote, James Rodríguez chutou para fora.

> Muita água. No intervalo do jogo, caiu uma forte chuva, mas a drenagem do gramado funcionou perfeitamente.

> !Inacreditável! No segundo tempo, Pec acertou a trave; no rebote, Praxedes perdeu um gol feito ao chutar para fora.

> Enfeitou. Payet teve uma grande chance, mas preferiu driblar do que chutar em gol, deixando a torcida na bronca.