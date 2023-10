O técnico Ramón Díaz valorizou o ponto conquistado do Vasco no empate com o São Paulo, por 0 a 0, em São Januário. O treinador destacou a qualidade do adversário e elogiou o desempenho do Cruz-Maltino, que compete com qualquer time do Brasil. O argentino também fez questão de mandar um recado para os torcedores.