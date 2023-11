No jogo atrasado tratado como decisão contra o rebaixamento, Cruzeiro e Vasco ficaram no empate, em 2 a 2, no Mineirão. Ambos os times saíram de campo com a sensação de que poderiam vencer, mas fracassaram na manutenção do resultado. O Cruz-Maltino abriu o placar com Puma, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo com gols de Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Na segunda etapa, Gabriel Pec empatou e deu números finais para o jogo. Vegetti ainda teve três gols corretamente anulados, frustrando os vascaínos. Com o resultado, ambas as equipes chegaram aos 31 pontos e abriram três pontos do Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.