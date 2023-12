Em um início de noite que marcou a despedida do lateral-esquerdo Fábio Santos do futebol profissional, o Corinthians não conseguiu honrar a carreira do ala e perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na Neo Química Arena, neste sábado (2). A partida foi a última do Timão em casa na temporada e deu fim a um tabu de 14 anos do Colorado sem vencer o Time do Povo em São Paulo.