- Geralmente, a gente quer individualizar. Sai quem? Entra quem? Quantos vai trazer? Não é essa a parte mais importante. O mais importante é saber quanto o Corinthians vai ter para investir, e a partir desse momento vai estabelecer o nível de transformação do elenco. Hoje, no momento crucial do jogo, a gente colocou jogadores com menos de 20 anos, não é fácil entrar nessa situação. Do outro lado, o equilíbrio é maior. Às vezes o jovem demora a entrar no jogo, toma decisões erradas, mas é do jogador em formação, e o Corinthians teve que apressar isso em número grande. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio de elenco, no físico, maturação, momento de jogos importantes.... Isso é mais importante do que tudo.