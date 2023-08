CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> CORREDOR DE FOGO, FAIXAS E FESTA! O jogo começou antes mesmo da bola rolar, com a recepção calorosa da torcida santista ao ônibus que levou a delegação à Vila Belmiro. O clube preparou uma ação distribuindo faixas com frases de incentivo e copos estilizados ao publico que chegava ao estádio. Também, como tem sido praxe há alguns jogos, também teve bastante sal grosso sendo lançado no entorno do Urbano Caldeira.



> GRÊMIO ABRE O PLACAR COM GOL CHORADO (LITERALMENTE)! Primeiro, foi chorado porque nasceu de um bate e rebate na área santista e uma bola mau afastada por João Basso. E essa bola voltou justamente para Cristaldo, que no ano passado ficou próximo de jogar no Santos, mas chorou em telefonema com Andrés Rueda, presidente do Peixe, quando o negócio entre o clube alvinegro e o Huracán, da Argentina, equipe que ele defendia à época, melou. O meia argentino, que hoje defende o Grêmio, encheu o pé, a bola ainda desviou justamente em Basso, e matou o goleiro João Paulo, que foi estranho na bola.



> SOTELDO ENTRA E INCENDEIA (AINDA MAIS) A VILA! O estádio do Santos, que já estava aceso com a linda festa feita pela torcida, foi abaixo quando Soteldo foi chamado pelo técnico Paulo Turra. Era uma espécie de presságio sobre o que os santistas viveriam minutos depois, quando venezuelano entrou, junto com o seu compatriota Tomás Rincón, que fazia a sua estreia pelo Peixe, e no primeiro lance arrancou pelo meio e deu um passe açucarado para Marcos Leonardo abrir pela esquerda e projetar o seu corpo para o chute no canto canhoto do goleiro gremista.



> SOTELDO MUDA TUDO... e a entrada do venezuelano foi além. O camisa 10 estava com saudades de jogar na Vila, após o período afastado pelo ex-técnico Paulo Turra. Ele continuou indo para cima dos gremistas. E no último minuto do tempo regulamentar, saiu na cara do gol, mas não foi fominha. O camisa 10 rolou para Julio Furch, que tinha acabado de entrar, tocar para o gol vazio e virar para o Peixe.



> TEMPO FECHADO! Após sofrer o segundo gol, o Grêmio perdeu a cabeça. Reinado fez falta e recebeu o segundo cartão amarelo. O lateral foi expulso, levando o técnico Renato Gaúcho junto, por reclamação.