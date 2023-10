A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Lance! montou a seleção com os jogadores que se destacaram. Vasco e Cuiabá colocaram dois jogadores no time, já o destaque fica para o técnico Tite, que estreou no comando do Flamengo com vitória em cima do Cruzeiro, no Mineirão. Confira.