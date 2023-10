Com os fracassos do Corinthians protagonizados por Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo, os treinadores passaram a impressão ao torcedor corintiano de que o elenco não poderia bater de frente com as melhores equipes do Brasil. Com uma Data Fifa e tempo para trabalhar no CT, Mano Menezes provou que o Timão pode e deve render mais, apesar do empate frustrante no Maracanã.