O São Paulo é outro time que já atingiu seus objetivos na temporada, conquistando o título inédito da Copa do Brasil. O primeiro compromisso do time paulista nessa reta final, é contra o Bahia - que ocupa a 16° colocado, com 41 pontos. O Tricolor de Aço está três pontos atrás do Corinthians, e caso vença o São Paulo, pode encostar no Timão, que ainda briga para escapar do rebaixamento.