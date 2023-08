No primeiro ano com 20 clubes, 2006, foram rebaixados para a Série B: Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz. O primeiro fora da zona foi o Palmeiras, com 44 pontos. Mas, 40 pontos seriam necessários para não cair, porque a Ponte, com 39 pontos, foi o clube que mais pontuou entre os rebaixados.