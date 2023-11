CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ !É CAIXA! Eduardo cobra falta na medida e Danilo Barbosa só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

➡️ !TIQUINHO SOARES É…! O atacante não vive uma boa fase. Com isso, os botafoguenses ecoaram a música em homenagem ao camisa 9.

➡️ !SÃO PERRI! O camisa 1 fez uma defesa espetacular em chute de Lucas Lima no início do segundo tempo. No entanto, Marcos Leonardo estava impedido no começo da jogada.

➡️ !NA LINHA! Júnior Santos emenda de cabeça e Messias tira em cima da linha.

➡️ !NO APAGAR DAS LUZES! Messias apareceu sozinho dentro da pequena área para empatar no final da partida.