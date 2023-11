Os torcedores do Santos jogaram uma ‘praga’ no Botafogo? Bem, alguns dos mais fanáticos pelo clube do litoral paulista acreditam na possibilidade de uma ‘maldição’ ser responsável pela má fase do oponente. No caso com o Glorioso, segundo alguns santistas, uma polêmica de uma edição antiga do Brasileirão é a razão para o azar do time carioca na elite do futebol nacional.