O Palmeiras colocou a mão na taça do Campeonato Brasileiro, com a goleada sobre o América-MG por 4 a 0 e com os tropeços de Flamengo e Botafogo diante de Atlético-MG e Coritiba, respectivamente. Se vencer o Fluminense, no Allianz Parque, no domingo (3), o Verdão só perde o título, caso seja derrotado na última partida, se Botafogo, Atlético-MG e Flamengo vencerem seus últimos dois jogos e tirarem uma diferença considerável no saldo de gols.