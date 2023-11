Dono da melhor campanha do segundo turno, o Galo reviveu no Brasileirão após uma primeira metade abaixo do esperado. Além da chegada do técnico Felipão, os maiores responsáveis pela boa campanha do Atlético-MG na competição estão no comando de ataque. A dupla Hulk e Paulinho tem liderado os mineiros e colocado o time na briga pelo título, já na reta final do campeonato. Somados, os jogadores fizeram 31 dos 46 gols da equipe no torneio até aqui, incríveis 67,4%. Há sete jogos sem perder, o Galo conta com seus atacantes para decidir os confrontos que restam.