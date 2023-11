Nesta terça-feira (28), o jornal "AS", de Madrid, soltou uma reportagem sobre a história de vida do jogador do Feyenoord, Igor Paixão, que encarou o Atlético de Madrid no mesmo dia, pela Champions. Mas a publicação do jornal chamou o brasileiro de "descendente de escravos" e gerou revolta na internet. O jogador se pronunciou e soltou um comunicado em suas redes socias.