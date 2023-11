Acirrado: é a palavra que define esta reta final do Campeonato Brasileiro. Se por boa parte do ano existiu um grande favorito, no caso do Botafogo, os resultados recentes deixaram uma verdadeira dúvida sobre quem tende mais a ser campeão. Botafogo e Palmeiras estão empatados com 59 pontos. Depois vem o Bragantino, com 58. Grêmio e Flamengo somam 56. Nesta quinta, jogam Grêmio e Botafogo. E a classificação pode ficar muito embolada.