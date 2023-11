O Palmeiras não tem mais margem de erro. Nos próximos cinco jogos, enfrenta dois adversários que lutam contra o rebaixamento (América-MG e Cruzeiro), dois do meio de tabela (Internacional e Fortaleza) e o campeão da América, Fluminense. Três jogos são com mando do Verdão. A tabela não é das mais difíceis. Resta saber se Abel Ferreira e sua comissão técnica aprenderam com os erros ou se seguirão tropeçando nas próprias convicções.