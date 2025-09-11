Grêmio busca mudar escrita contra o Mirassol

Adversário do Grêmio neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol não traz boas recordações para o Imortal. O Leão Caipira venceu o Tricolor Gaúcho nos dois únicos confrontos entre as equipes até aqui.

Em 2022, Mirassol eliminou o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil

Mais do que isso, ambas derrotas foram traumáticas para o Grêmio. No dia 1º de março de 2022, o Tricolor Gaúcho foi eliminado para o Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil, ao perder por 3 a 2 no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior paulista. Camilo, Fabrício Daniel e Fabinho marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Bruno Alves e Diego Souza fizeram para o Imortal.

Naquela época, o Mirassol estava na Série C do Campeonato Brasileiro, e era comandado por Eduardo Baptista. Já o Grêmio tinha Roger Machado, atualmente no Internacional, como treinador, e disputava a Série B do Brasileirão.

Mirassol goleou o Grêmio no confronto do primeiro turno

O segundo jogo entre Mirassol e Grêmio, inédito na Série A do Campeonato Brasileiro, aconteceu no primeiro turno da edição deste ano. No último dia 16 de abril, o Leão Caipira goleou por 4 a 1, no Maião. Reinaldo, na 'Lei do Ex', e Daniel Borges, ambos duas vezes, marcaram os gols do time de Rafael Guanaes. Braithwaite descontou para o Tricolor Gaúcho.

Essa partida começou a consolidar o Mirassol como sensação do Campeonato Brasileiro, posto que ostenta desde então, e causou a demissão do técnico Gustavo Quinteros no Grêmio. Mano Menezes foi contratado dias depois.