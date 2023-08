O Atlético-MG conta com 2 alterações na escalação em relação ao último jogo contra o Palmeiras. Entre elas, o goleiro M. Mendes entra no lugar de Everson, que estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Flamengo, e Hyoran no lugar de Zaracho que foi diagnosticado com lesão na região posterior da coxa.