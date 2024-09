Juventude x Internacional: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Juventude e Internacional se enfretam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Juventude e Internacional se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe alviverde tem valor de 3,25, já o empate marca 3,25 e a vitória do Colorado paga 2,26. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar no empate, com odd a 3,25. A equipe alviverde tem sido um bom mandante no Brasileiro, tendo a 9ª melhor campanha. Por outro lado, o Internacional tem conseguido conquistar pontos fora de casa, sendo a 7ª melhor campanha.

Desta forma, imaginamos uma partida bastante equilibrada. A ausência de ataques com bons números na temporada das equipes pode limitar o número de gols no confronto. Assim, um empate pode ser uma opção a ser considerada na hora de apostar.

✅FICHA TÉCNICA

Juventude x Internacional

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi (RS);

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Juventude (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Luís Oyama, Dudu Vieira, Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Alexandro Bernabei, Gabriel Mercado, Igor Gomes, Bruno Gomes, Rômulo, Fernando, Bruno Tabata; Wesley, Gabriel Carvalho e Rafael Borré.