Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado (7), às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. Quinto colocado, o Rubro-Negro ainda sonha com o título e tenta encurtar a vantagem do líder Botafogo. Já o Corinthians, eliminado da Sul-Americana, tenta se afastar da zona de rebaixamento e brigar por posições melhores.