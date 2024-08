Inter abre o placar, Palmeiras tem dois gols anulados e times empatam pelo Brasileirão

Inter e Palmeiras empatam no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 20:45 • Porto Alegre (RS)

O Internacional empatou o Palmeiras, por 1 a 1, pelo Brasileirão. Bruno Henrique marcou para o Colorado, enquanto Rony diminui para o Verdão. A partida foi válida pela 21ª rodada, na tarde deste domingo (4), no Beira-Rio.

Com o resultado, o Internacional chega aos 21 pontos e cai para a 16ª posição. Já o Verdão, com um ponto a mais, chega aos 37 e permanece na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Colorado ainda tem cinco jogos a menos em relação a maioria dos adversários.

Na próxima rodada, o Internacional encara o Athletico-PR, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no domingo (11), às 19h, no Beira-Rio. O Verdão, por sua vez, encara o Flamengo na quarta-feira (07), em busca de reverter o 2 a 0 do jogo de ida e avançar na Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h, no Allianz Parque.

Palmeiras empatou a partida no final do jogo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 4 de agosto de 2024, às 17h;

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

🟨 Árbitro: Wagner Magalhães (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Regazone e Carlos Lima;

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques.

⚽ Gols: Bruno Henrique (30' do 1ºT) e Rony (43' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Carvalho, Rafael Borré (INT);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 20.794;

💰 Renda: R$ 413.805,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho (Gustavo Prado) e Wesley (Hyoran); Borré (Lucca) e Valencia.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Gustavo Gómez, Murilo (Rony) e Vitor Reis; Giay (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Mauricio, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Vanderlan; Dudu (Felipe Anderson) e Lázaro.