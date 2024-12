Com desfalque no ataque, São Paulo está escalado para jogo contra o Grêmio

O São Paulo está escalado para a partida contra o Grêmio neste domingo (1º), fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com problemas musculares na parte posterior da coxa esquerda, Calleri segue em tratamento com o departamento médico do clube e será desfalque.

Assim como Michel Araújo, que trata edema na panturrilha direita. O meia chegou a disputar alguns minuto no empate diante do Atlético-MG, mas voltou a realizar trabalhos específicos no centro de treinamentos.

Com isso, a comissão técnica liderada por Zubeldía optou por repetir a escalação da última rodada. Assim, o lateral Rafinha permanece improvisado na esquerda.

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para o confronto contra o Grêmio tem: Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan e Rafinha; alisson, Luiz Gustavo e Lucas; Luciano, Ferreira e André Silva.

Sexto colocado do Brasileirão, com 59 pontos, o Tricolor está matematicamente classificado para a próxima edição da Copa Libertadores. Após o jogo contra o Grêmio, a equipe dirigida por Zubeldía recebe o Juventude no Morumbi e encerra sua participação contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Lucas permanece na escalação titular do São Paulo para o duelo contra o Grêmio (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

