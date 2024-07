Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 22:13 • Rio de Janeiro

O Athletico-PR venceu o Atlético-GO de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão, no Estádio Antônio Accioly, foram marcados por Julimar e Di Yorio, enquanto Luiz Fernando descontou para o Dragão.

Athletico-PR venceu o Atlético-GO de virada neste domingo (7) (Foto: Heber Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 ATHLETICO-PR

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO);

🟨 Árbitragem: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Evandro Melo de Lima (SP);

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ Gols: Luiz Fernando (1' do 2ºT), Julimar (4' do 2ºT) e Di Yorio (32' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Fernando (ACG); Gamarra, Fernando e Esquivel (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: Derek (ACG).

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Wagner Mancini)

Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas (Alejo Cruz), Rhaldney (Roni) e Shaylon (Yony González); Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek).

ATHLETICO-PR (Técnico: Juca Antonello)

Mycael; Madson (Leo Godoy), Kaique Rocha, Gamarra e Fernando (Esquivel); Erick, Gabriel e Zapelli (Fernandinho); Emersonn (Christian), Julimar e Pablo (Di Yorio).