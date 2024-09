Gerson abriu o placar para o Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 15/09/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram feitos no segundo tempo por Gerson e Philippe Coutinho, que voltou a ser relacionado depois de contrair Covid, saiu do banco de reservas e voltou a marcar pelo time cruzmaltino depois de 14 anos.

➡️Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

⚽ COMO FOI O JOGO ENTRE FLAMENGO E VASCO?

O Flamengo dominou o Vasco durante a maior parte do primeiro tempo. O Rubro-Negro teve liberdade para trocar passes no campo de ataque e foi assim que quase abriu o placar aos 21 minutos com Pulgar, que cabeceou para Léo Jardim fazer uma grande defesa.

Em seguida, Arrascaeta também perdeu a chance de marcar para o Flamengo. Sforza recebeu um passe na fogueira de Payet. O meia rubro-negro roubou a bola, mas Léo Jardim abafou. O camisa 14 tocou para Léo Ortiz, que se enrolou no domínio.

O Vasco só reagiu aos 35 minutos, quando David saiu cara a cara com Rossi e chutou no travessão. Na sequência, o arbitragem assinalou impedimento do atacante cruz-maltino.

A emoção ficou por conta do segundo tempo. O Flamengo seguiu pressionando o Vasco, que procurou sair para jogar. O Rubro-Negro acertou duas bolas na trave. A primeira com Bruno Henrique, aos 16 minutos, a segunda com Léo Ortiz de cabeça, aos 23 minutos.

De tanto acertar a trave, uma hora o Flamengo calibrou a pontaria e abriu placar com Gerson, aos 26 minutos. Após jogada triangulada pela direita, Wesley tocou para Arrascaeta, que rolou para o "Coringa" balançar a rede do Vasco.

A vitória do Flamengo estava encaminhada. Foi aí que um protagonista entrou em cena. Rayan puxou contra-ataque e passou para Emerson Rodríguez, que tocou para Puma Rodríugez. O lateral-direito cruzou na medida para Philippe Coutinho, que saiu do banco de reservas, deixar tudo igual no Maracanã.

📆 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Flamengo volta as atenções para o meio da semana, quando entra em campo pela Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, do Uruguai, às 19h de quinta-feira (19), em partida válida pelo primeiro jogo das quartas de final.

Já o Vasco tem uma semana livre para trabalhar, tendo em vista que só entra em campo no próximo domingo (22). O Cruz-Maltino recebe o Palmeiras, às 16h, em São Januário.

Philippe Coutinho marcou o seu primeiro gol no retorno ao Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ Gols: Gerson (26' do 2ºT) e Philippe Coutinho (41' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Piton (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 63.830;

💰 Renda: R$ R$ 3.901.630,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Léo Ortiz, e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta) (Gabigol), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Caravalho), Sforza, Jean David (Rayan), Payet (Coutinho) e David (Emerson Rodríguez); Vegetti.