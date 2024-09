Philippe Coutinho, jogador do Vasco, em partida contra o Bragantino pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

Depois de um mês fora dos gramados, Philippe Coutinho volta a ser relacionado para uma partida pelo Vasco. O jogador estará à disposição do técnico Rafael Paiva para enfrentar o Flamengo em clássico no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (Brasília).

Philippe Coutinho em sua reestreia com a camisa do Vasco em partida contra o Atlético-MG. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

A última vez que entrou em campo pelo Cruz-Maltino, foi na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO. O jogador está 100% recuperado da lesão na coxa esquerda e da Covid-19 que contraiu posteriormente.

Outra novidade é o suíço Máxime Dominguez, último reforço desta janela de transferências do Vasco. O meio-campista está regularizado e pode estrear com a camisa Cruz-Maltino no Clássico dos Milhões. Confira lista completa:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Luiz Araújo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Rayan (Emerson Rodríguez), Payet e David; Vegetti.