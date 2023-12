Com um "novo time", a campanha vascaína é muito superior à do primeiro turno. O Cruz-Maltino tem o sétimo melhor desempenho do returno, No entanto, pelo início de Brasileirão ruim, é possível que a recuperação não seja suficiente. Em 16º lugar, a equipe carioca tem apenas um ponto a mais que o Bahia (17º) e joga contra o Bragantino, em São Januário, na última rodada.