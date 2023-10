As vendas foram iniciadas às 16h desta sexta-feira (20). O perfil Sócio Gigante, programa de sócios do Vasco, informou que os ingressos se esgotaram às 19h54. Pelo horário, a comercialização chegou na 4ª onda de compra, contemplando os planos Estatutários e Dinamite Eterno (1ª onda); Colina Mais e Gigante ★★★★★ (2ª onda); Caldeirão Mais e Gigante ★★★★ (3ª onda); Colina e Gigante ★★★ (4ª onda). A venda para a torcida do Internacional abre às 10h de domingo (22).