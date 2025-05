Ficha do jogo PAL SAO 9ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sábado (3), às 18h Local Arena Barueri, São Paulo (SP) Árbitro Edina Alves Batista Assistentes Leandra Aires Cossette Onde assistir

Palmeiras e São Paulo é a principal partida da 9ª rodada da competição do Brasileirão Feminino. O clássico acontece na Arena Barueri, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo Sportv e Globoplay, para assinantes.

As equipes já se enfrentaram sete vezes no Brasileirão Feminino, com três vitórias do São Paulo, duas do Palmeiras e dois empates.

Como chega o Palmeiras

As alviverdes está na terceira colocação, com 17 pontos, três a menos que a Ferroviária e Cruzeiro. O Palmeiras tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota na competição, com aproveitamento de 70%.

Amanda Gutierres, camisa nove do Verdão, lidera a artilharia da competição com sete gols. Devem desfalcar o Palmeiras na partida Bianca Gome, Brena Carolina e Victoria Liss. As atletas Giovanna Campiolo, Lais Melo e Poliana estão em transição física e são dúvidas para o jogo.

Por outro lado, Camilla Orlando terá a volta de Pati Maldaner após cumprir suspensão, e poderá contar com Lais Estevam, poupada contra o Juventude.

Jogadoras do Palmeiras comemoram gol da virada sobre o Corinthians pelo Brasileirão Feminino (Foto: CBF)

Como chega o São Paulo

O São Paulo vem de derrota para o América-MG por 3 a 1, em Cotia, na última quarta-feira (30). As tricolores estão na quinta colocação do Brasileirão Feminino, com 14 pontos. São quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

A atacante Dudinha tem se destacado na competição e soma três gols. Um desfalque confirmado para o clássico é da atacante Késia Sena, com entorse no tornozelo, além de três atletas que estão em transição e são dúvidas: Vi Amaral, Kerolyn e Anna Bia.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

9ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri (Barueri, São Paulo)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora e Poliana; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão (Laís Estevam) e Amanda Gutierres.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Robinha (Maju), Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha.