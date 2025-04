Mirassol e Fortaleza se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Rafael Guanaes e Juan Pablo Vojvoda definiram as escalações.

Este será o primeiro duelo entre as equipes na história.

Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Foto: Mirassol FC)

Escalação do Mirassol

Na primeira rodada, o Mirassol perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, em Minas Gerais. Disputando a Série A pela primeira vez, o clube vive temporada irregular e já completou dois meses sem vencer. O último triunfo aconteceu no dia 1º de fevereiro, no 1 a 0 contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tentando o primeiro triunfo da história do clube na competição, os mandantes iniciam o confronto com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho, Fabricio Daniel e Clayson; Iury Castilho.

Escalação do Fortaleza

O Leão chega pressionado para o confronto. Apesar de ter derrotado o Fluminense por 2 a 0, estreando no Brasileirão, o clube perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, pela Copa Libertadores. Durante a semana, aconteceram mudanças como as saídas de Alex Santiago (diretor de futebol) e Bruno Costa (executivo de futebol).

Vojvoda abriu mão da escalação com três zagueiros e promoveu a entrada de Deyverson na linha ofensiva. Será a primeira titularidade do atacante com a camisa tricolor. Reforço recente, o jogador entrou no segundo tempo dos últimos dois embates do Fortaleza. Os desfalques incluem Brítez, Tinga, Pedro Augusto, Pochettino e Breno Lopes.

O time entra em campo com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucas Sasha e Martínez; Yago Pikachu, Deyverson e Moisés.