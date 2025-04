A segunda rodada do Brasileirão de 2025 terá, dentre os seus compromissos, um confronto inédito. O Mirassol recebe o Fortaleza e os clubes se enfrentarão pela primeira vez na história. O duelo acontece no domingo (6), no estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 18h30 (de Brasília).

Em sua primeira Série A, após histórica campanha na Segunda Divisão de 2024, o Mirassol estreou com derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, fora de casa. Os mineiros abriram 2 a 0 e o time de Rafael Guanaes ainda desperdiçou pênalti com Reinaldo pouco antes de diminuir a vantagem. Apesar disso, a igualdade não veio no segundo tempo.

O Mirassol vive uma temporada instável e não vence um jogo desde o dia 1º de fevereiro, quando superou o Velo Clube por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. Desde então, o histórico é de um empate e sete derrotas.

O Fortaleza também está em uma temporada de altos e baixos. O clube triunfou por 2 a 0 diante do Fluminense, pela primeira rodada do Brasileiro, Com boa atuação no esquema de três zagueiros, a equipe de Vojvoda marcou duas vezes no primeiro tempo e confirmou a vantagem na etapa final. Horas depois, os cariocas demitiram Mano Menezes.

No entanto, o Leão foi derrotado pelo Racing-ARG em casa no início da sua caminhada na Copa Libertadores (3 a 0 para os argentinos). Assim, a partida deste domingo surge como uma oportunidade de recuperação para as duas equipes.

Agendas de Mirassol e Fortaleza

Após o duelo inédito, o Mirassol visitará o Bahia pela terceira rodada da Série A. O jogo acontecerá no dia 13 (domingo). Depois, o compromisso será contra o Grêmio, em casa, no dia 16 (quarta-feira).

O Fortaleza, no meio de semana, voltará as suas atenções para a Libertadores. O time visita o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira), buscando sair da última posição de seu grupo. Pelo Brasileiro, o adversário seguinte do Leão será o Internacional, no dia 13 (domingo).