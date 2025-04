Escalações de Atlético-MG x São Paulo: equipes estão definidas para a partida

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo no Mineirão, em Belo Horizonte, as duas equipes buscam a primeira vitória na competição nacional. Cuca e Zubeldía definiram as escalações.

Partida será no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Escalação do Atlético-MG

Na primeira rodada, o Galo perdeu para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Nesta semana, o Atlético-MG empatou com o Cienciano por 0 a 0, no Peru. Para voltar a vencer, Cuca promoveu duas mudanças na equipe e os laterais Natanael e Guilherme Arana retornam ao time titular.

O Galo inicia o confronto com: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Escalação do São Paulo

O Tricolor chega eufórico para o confronto contra os mineiros. Na quarta-feira (2), o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, na Argentina, em sua estreia na Libertadores. O triunfo diminuiu a pressão em cima de Zubeldía, técnico da equipe.

O treinador argentino foi bastante questionado após a estreia do São Paulo no Brasileirão. No MorumBis, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Sport. Calleri perdeu uma penalidade no início da partida e a torcida ficou na bronca com a atuação.

O São Paulo terá desfalques para o confronto. Oscar não estará à disposição devido a uma lesão na coxa, além de Lucas Moura e Luiz Gustavo, que serão poupados para evitar desgaste.

A equipe entra em campo com: Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Arboleda; Alisson, Marco Antônio, Cédric, Wendell e Luciano; Ferreira e André Silva