Maior patrocínio da história? CEO da Superbet anuncia renovação com São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, compartilhou na noite do último sábado (05) um post no Instagram do CEO da Superbet confirmando a assinatura da renovação do patrocínio máster até 2030, ano do centenário do clube.

Segundo a publicação de Alexandre Fonseca, o CEO da casa de apostas, o contrato pode render até R$ 1 bilhão ao Tricolor.

Presidente do São Paulo, Julio Casares, anuncia suposta renovação do contrato de patrocínio com post em rede social. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O clube ainda não se manifestou oficialmente sobre a renovação. Entretanto, a proposta pode ser considerada a maior do futebol brasileiro, superando as do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo.

A casa de apostas estreitou recentemente a relação com o Tricolor ao se envolver na contratação do meia Oscar. Cria de Cotia, o jogador foi a principal compra para esta temporada.

O primeiro acordo com a casa de apostas foi acertado para ser válido a partir de 2024. Na época, foi fechado por R$ 156 milhões e duração de três anos. A marca substituiu um espaço que antes era ocupado por outra casa de apostas, a Sportsbet.io.

A Superbet foi a segunda empresa anunciada oficialmente como patrocinadora visando o 'Projeto do Centenário' do clube. Em outubro do ano passado, o São Paulo anunciou a renovação com a Ademicon.

A empresa de consórcios estampará a camisa tricolor pelos próximos seis anos. O vínculo também envolve os uniformes das categorias do Sub-17 e Sub-20.

Próximos jogos do São Paulo:

O São Paulo entra em campo neste domingo (06), contra o Altético-MG, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, encara o Alianza Lima, do Peru, na próxima quinta-feira (10), às 21h30, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio.

