Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, roubou a cena na entrevista coletiva de despedida de Luis Suárez. Após a vitória do Imortal diante do Vasco por 1 a 0, neste domingo (3), pelo Brasileirão, o atacante conversou com a imprensa acompanhado do treinador e de dirigentes do clube.