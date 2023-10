A partida começou com o Goiás dominando as principais ações do jogo e obrigando algumas boas defesas de Marcos Felipe, mas quem abriu o placar foi o Bahia, com gol de Everaldo. Oito minutos depois, Gilberto aproveitou o momento de desatenção do goleiro Tadeu e marcou um gol inusitado em cobrança de falta antes do meio do campo, ampliando para os visitantes. O duelo continuou bastante animado para os dois lados, e Guilherme diminuiu para os esmeraldinos. A alegria dos donos da casa durou pouco, pois Everaldo balançou a rede mais uma vez. Já nos acréscimos, Guilherme converteu cobrança de pênalti, recolocando o Goiás no jogo. Por fim, Matheus Babi, que entrou no decorrer da etapa inicial, deixou tudo igual no placar na Serrinha. Seis gols só no primeiro tempo! Que jogo!