Agora, Bahia e Goiás, que lutam contra o rebaixamento, fizeram uma partida eletrizante. Foram seis gols nos 52 minutos da primeira etapa, contando os acréscimos, com direito a gol inusitado do lateral Gilberto. O jogador do Bahia aproveitou o mau posicionamento do Esmeraldino para chutar de longe e encobrir o goleiro Tadeu.