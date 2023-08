Neste domingo (27), Bragantino e Cuiabá se enfrentam no Nabi Abi Chedid, a partir das 11h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, na busca por se aproximar dos primeiros colocados, os dois clubes também se assemelham pelo modelo de gestão. Enquanto o Dourado foi a primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do futebol brasileiro, o Massa Bruta segue receita parecida, mas com formas diferentes de aplicação.



Pelo lado do Bragantino, a agremiação é gerenciada pela multinacional do ramo de bebidas energéticas Red Bull, criando uma outra companhia que atua como parceira na gestão do futebol. Esta organização também é parceira da empresa austríaca e atua como responsável por receber o aporte financeiro vindo da Europa. O acordo com o clube do interior paulista e a troca de gestão ocorreram em 2019.