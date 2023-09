Em 2022, Emerson de Almeida Ferreira também foi afastado pela CBF ao não checar a posição irregular de Calleri, do São Paulo, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Na sequência da jogada, o atacante do Tricolor sofreu um pênalti e, sem a observação do impedimento no começo da jogada, a penalidade máxima foi marcada.